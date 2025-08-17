Diyarbakır 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık gündüz saatlerinde 40°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22°C ile 24°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 41°C, 19 Ağustos Salı günü tekrar 41°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü ise 40°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına neden olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına katkıda bulunabilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır.

Sıcak hava koşullarında, vücut ısısının dengede tutulması gereklidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması şarttır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassastır. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir.

Sıcak hava koşulları devam ederken, bu önlemleri sürdürmek önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması tavsiye edilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.