HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor.

Diyarbakır 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık gündüz saatlerinde 40°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22°C ile 24°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 41°C, 19 Ağustos Salı günü tekrar 41°C ve 20 Ağustos Çarşamba günü ise 40°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına neden olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına katkıda bulunabilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır.

Sıcak hava koşullarında, vücut ısısının dengede tutulması gereklidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması şarttır. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassastır. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir.

Sıcak hava koşulları devam ederken, bu önlemleri sürdürmek önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması tavsiye edilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durdurulduÇanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu
50'den fazla yerde devam ediyor!50'den fazla yerde devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.