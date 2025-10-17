HABER

Diyarbakır 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Ekim 2025 Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarına çıkacak. 18 Ekim Cumartesi, sıcaklık 30°C’ye ulaşacakken, 20 Ekim Pazartesi gününde rüzgarlı ve bulutlu hava bekleniyor. Sıcak havalar, dehidrasyon ve güneş çarpması risklerini artırabilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Sağlık için güneşten korunmak ve su tüketimi önemlidir.

Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarına ulaşması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise %31 seviyelerinde öngörülüyor. Gün doğumu 06:29, gün batımı ise 17:37'dir.

18 Ekim Cumartesi günü de açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık yaklaşık 30°C olacak. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının %31 seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:29, gün batımı 17:39'dir.

20 Ekim Pazartesi günü hava koşullarında hafif bir değişiklik yaşanabilir. Gün boyunca kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 21.6°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %35 civarında öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:32, gün batımı ise 17:33'tür.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Sıcak havalarda vücut ısısı yükselebilir. Dehidrasyon ve güneş çarpması riskleri artabilir. En sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu kullanmak faydalıdır.

Sıcak hava tarım ve hayvancılığı da etkileyebilir. Sulama sistemlerinin verimli çalışması gereklidir. Hayvanlar serin ortamlarda tutulmalıdır. Enerji tüketimi artabilir. Elektrik kesintilerine karşı tedbirli olunması önemlidir.

Diyarbakır'da 17 Ekim 2025 Cuma günü başlayarak hava koşullarının sıcak ve güneşli olması bekleniyor. Kişisel sağlık ve günlük yaşam için gerekli önlemleri almak önem taşıyor. Bu önlemler, olumsuz etkileri en aza indirebilir.

