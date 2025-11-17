HABER

Diyarbakır 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklığının 14°C civarında seyretmesi beklenirken, gece 3°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Kasım'da sıcaklık 16°C'ye yükselecek, 19 Kasım'da ise 17°C olacak. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Kalın giyinmek ve doğa yürüyüşleri yapmak öneriliyor.

Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 3°C’ye kadar düşecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 18 Kasım Salı günü hava güneşli olacak. Parlak güneş ışığıyla birlikte sıcaklık 16°C’ye yükselecek. 19 Kasım Çarşamba günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklık 17°C’ye çıkacak. 20 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabaha karşı sıcaklıklar düşebilir. Özellikle sabahları ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak önemlidir. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir. Bu, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı destekler. Rüzgar hızının düşük olması açık hava aktiviteleri için uygundur. Bu dönemde doğa yürüyüşleri yapabilir veya diğer açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz.

