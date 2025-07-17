Diyarbakır 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 38°C civarında, gece ise 25°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte yaklaşık 17 km hızla esecek. Nem oranı %22 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 18 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 41°C olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü 42°C'ye çıkması öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 41°C'ye dönüşecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinliklerini planlayanları etkileyebilir.

Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi, dehidrasyon ve güneş çarpmasına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek gereklidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Sulama sistemlerinin verimli çalışması gereklidir. Hayvanların serin ortamlarda tutulması, olası zararları önleyecektir. Enerji tüketiminin artması nedeniyle elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmak önemlidir.

Diyarbakır'da sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve günlük yaşam için gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.