Diyarbakır 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar ise 23°C civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 41°C, 20 Ağustos Çarşamba günü ise 40°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 22-23°C arasında değişecek. Bu dönemde de yağış beklenmiyor ve nem oranı düşük kalacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına neden olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir. Vücut ısısının dengede tutulması hayati önem taşıyor. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gereklidir. Ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.