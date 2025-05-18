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Diyarbakır 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü, bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir.

Diyarbakır 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü, bulutlu ve güneşli bir hava durumu öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgedeki tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecek.

19 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 32°C, 20 Mayıs Salı günü 31°C ve 21 Mayıs Çarşamba günü 32°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Böyle sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde cilt koruma kremleri kullanmak ve şapka takmak faydalıdır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu bu günlerde, evler ve iş yerleri için vantilatör veya klima kullanımı önerilir. Akşam serinliğinden faydalanarak açık hava etkinlikleri düzenlemek de hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından yarar sağlar.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için uygun önlemler almak önemlidir. Bu şekilde hem konforlu hem de sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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