Diyarbakır 19 Ekim Pazar hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 19 Ekim 2025 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, akşam ise 17-19°C arasında olacak. 20 Ekim'de kapalı bir hava hakimken, sıcaklık 13.4°C ile 21.6°C arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri hava açık olacak, Çarşamba orta şiddetli yağmur bekleniyor. Bu süreçte gündüzleri hafif kıyafetler, akşam ise ceket tercih etmek önemli. Açık hava etkinlikleri için rüzgar hafif olacak.

Diyarbakır'da 19 Ekim 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 27°C civarında olması tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 17-19°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif bir şekilde esecek.

20 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13.4°C ile 21.6°C arasında değişecek. Salı ve Çarşamba günleri hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında seyredecek. Çarşamba günü orta şiddetli yağmur bekleniyor.

Bu dönemde gündüzleri sıcaklık yüksek olabilir. Akşamları ise serin hava etkili olacak. Gündüz hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşamları serin havaya karşı ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Çarşamba günü beklenen yağmur için şemsiye veya su geçirmez kıyafet almakta yarar var. Rüzgar hafif olacağından açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.

hava durumu Diyarbakır
