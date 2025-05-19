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Diyarbakır 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 19 Mayıs Pazartesi hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Diyarbakır 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığıyla sıcaklıkların 31°C civarında olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 12°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Genellikle 19 güneşli gün ve 10 yağışlı gün ile karakterizedir.

20 Mayıs Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli arası olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü parlak güneş ışığı bekleniyor. 22 Mayıs Perşembe günü ise bulutlu-kısmen güneşli arası bir hava durumu olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 31°C ile 33°C arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 12°C ile 14°C arasında olacak. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Bölgedeki hava koşulları göz önüne alındığında, gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak faydalıdır. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak cilt koruması açısından gereklidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler giyerek vücut ısısını dengede tutmak mümkündür. Sıcaklıkların artacağı günlerde öğle saatlerinde dışarıda olunması gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi önerilir. Bu şekilde sağlık korunabilir ve hava koşullarından en iyi fayda sağlanabilir.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Olası yağışlı günlerde uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Bu önlemler, konforu artıracak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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