Diyarbakır 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu, gündüz 29°C, gece ise 15°C olarak tahmin edilmektedir. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının başları için tipiktir. Genellikle açık hava etkinlikleri için uygundur.

3 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. 4 Haziran Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki ortalama değerlerine yakın. Genellikle açık ve güneşli günler yaşanır.

Diyarbakır'ın Haziran ayındaki iklimi sıcak ve kurudur. Günlük ortalama sıcaklık 25.8°C, gece ortalaması ise 18°C civarındadır. Yıllık yağış miktarı yaklaşık 10 mm'dir. Bu durum, Haziran ayında yağışsız günlerin çoğunlukta olduğunu gösterir. Nem oranı bu dönemde düşer. Haziran ayında nem oranı ortalama %30 civarındadır.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken bol su tüketmeye özen göstermek faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak günlerde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda dinlenmek sağlığınız için faydalı olacaktır.