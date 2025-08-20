HABER

Diyarbakır 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize olacak.

Diyarbakır 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığıyla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında olacak. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 40°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 41°C civarında olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 22-23°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor ve nem oranı düşük kalacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da önerilir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına özen gösterilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

