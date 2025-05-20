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Diyarbakır 20 Mayıs Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 20 Mayıs Salı hava durumu çoğunlukla güneşli olacak.

Diyarbakır 20 Mayıs Salı hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıkların 32°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerinde. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 13°C civarına düşmesi öngörülmektedir.

21 Mayıs Çarşamba günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 32°C civarında olacak. 22 Mayıs Perşembe günü hava daha bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıkların 33°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacaktır.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu saatlerde güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, bol su tüketimiyle vücudun susuz kalması önlenmelidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir.

23 Mayıs Cuma günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların beklendiği belirtilmektedir. Bu durum ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor. Dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar kullanılması faydalı olacaktır. Ani yağışların yol açabileceği su birikintilerine karşı dikkatli olunmalı, mümkünse bu tür hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Ardından yoğun yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Uygun önlemler alarak hava koşullarına göre plan yapmanız sağlığınız ve güvenliğiniz açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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