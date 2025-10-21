Diyarbakır 21 Ekim Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu. Gün genelinde hava kapalı. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgar hızı 3.6 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:33’te. Gün batımı ise 17:33 olarak hesaplandı.

22 Ekim Çarşamba günü hava açık. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2.98 km/saat bekleniyor. 23 Ekim Perşembe günü hafif yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında olacak. Rüzgar hızı 2.76 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysilerin kullanılması faydalıdır. Hava koşullarına göre plan yapmak da önemlidir. Açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek en iyisidir.