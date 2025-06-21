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Diyarbakır 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla güneşli olacak.

Diyarbakır 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde olacak. Nem oranı %31 civarında. Rüzgar hızı 14 km/saat, batı yönünden esiyor.

22 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 36°C, 23 Haziran Pazartesi günü 35°C, 24 Haziran Salı günü ise 36°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 20-22°C aralığında kalacak. Nem oranı %29-31 arasında değişecek. Rüzgar hızı 14-15 km/saat civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu kişilerin serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Su tasarrufu yapmak ve tarım faaliyetlerini uygun saatlerde gerçekleştirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcaklar orman yangınlarına neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde atılmalıdır.

Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Hava kalitesinin düşük olduğu dönemlerde kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Bu önlemler, bireysel ve toplumsal sağlık açısından büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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