Manisa’daki saldırı sonrası Valilikten yeni açıklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül’de meydana gelen saldırıda yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin Manisa Valiliği’nden yeni açıklama geldi. Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

6 ÖĞRENCİ TABURCU OLACAK

Valilik tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan hafif yaralı 6 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bugün hastaneden taburcu edilmelerinin planlandığı bildirildi.

Manisa merkezde tedavileri devam eden 3 öğrencinin ise bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Öğrencilerin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının doktorlar tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

3 ÖĞRENCİNİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizdeki saldırı olayında yaralanan ve Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencimizin bugün taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise bilinçleri açık olup, yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerimizin durumu hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Yaşanan elim olay nedeniyle öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır