HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 21 Mayıs Çarşamba hava durumu sıcaklıkların 27°C ile 14°C arasında olacağını gösteriyor.

Diyarbakır 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların 27°C ile 14°C arasında olacağını gösteriyor. Parçalı az bulutlu bir gün bekleniyor. Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Nem oranının %24 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklıkların 32°C'ye yükselebileceği, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor. 23 ve 24 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklıkların 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve çoğunlukla güneşli hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkisi önem taşıyor. Güneş ışınlarından korunmak büyük önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmalısınız. Bol su tüketimi ise vücudun su dengesini koruyacak. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, gereksiz fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Aksi takdirde aşırı ısınma riski artar. Evde kalmanız gereken durumlarda serin ortamlarda bulunarak, klima veya vantilatör kullanmalısınız. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısı! Sözleri Alevilerin tepkisini çekti: "Yargılanmalı, özür dilemeli, istifa etmeli"Numan Kurtulmuş'a istifa çağrısı! Sözleri Alevilerin tepkisini çekti: "Yargılanmalı, özür dilemeli, istifa etmeli"
'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilikte kademe bekleyenler! Tarih verdi 'Kaçınılmaz hale geldi'

Emeklilikte kademe bekleyenler! Tarih verdi 'Kaçınılmaz hale geldi'

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’

Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.