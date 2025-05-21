Diyarbakır 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcaklıkların 27°C ile 14°C arasında olacağını gösteriyor. Parçalı az bulutlu bir gün bekleniyor. Rüzgar, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 km hızla esecek. Nem oranının %24 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü sıcaklıkların 32°C'ye yükselebileceği, parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı düşünülüyor. 23 ve 24 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklıkların 35°C civarında seyretmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve çoğunlukla güneşli hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkisi önem taşıyor. Güneş ışınlarından korunmak büyük önemlidir. Dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmalısınız. Bol su tüketimi ise vücudun su dengesini koruyacak. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, gereksiz fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Aksi takdirde aşırı ısınma riski artar. Evde kalmanız gereken durumlarda serin ortamlarda bulunarak, klima veya vantilatör kullanmalısınız. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirecektir.