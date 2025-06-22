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Diyarbakır 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Diyarbakır 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde seyredecektir. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 25.8°C, gece sıcaklığı ise 18°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 35°C, 24 Haziran Salı günü 36°C ve 25 Haziran Çarşamba günü 39°C civarında olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Aşırı sıcak hava koşullarına işaret etmektedir.

Bu dönemde, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için riskler artmaktadır. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin alanlarda vakit geçirmek, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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