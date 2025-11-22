Diyarbakır 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 18°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 6.2 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:07, gün batımı saati 17:03'tür.

23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17.2°C civarında seyredecek. Nem oranı %79, rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati 17:00'dır.

Kasım ayı boyunca Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 15°C ile 18°C arasında değişiklik göstermektedir. Gündüzleri 18°C civarında, geceleri ise 4°C civarında sıcaklıklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecektir.

Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça dolaşılabilir. Akşam ve gece saatlerinde daha kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus oluşabilir. Görüş mesafesinin azalabileceği unutulmamalıdır. Bu durum, trafikte ve açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmasını gerektirir.

Rüzgar hızları genellikle düşük seviyelerde bekleniyor. Ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Nem oranının yüksekliği, sabah ve akşam saatlerinde daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Diyarbakır'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır.