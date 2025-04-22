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Diyarbakır 22 Nisan Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında, gece ise 9°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Nisan ayı için ortalama değerlerin üzerindedir. Yaz mevsiminin yaklaştığını gösteriyor.

Diyarbakır 22 Nisan Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı 27°C, 24 Nisan Perşembe günü 28°C ve 25 Nisan Cuma günü 20°C civarında bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Ancak, 25 Nisan Cuma günü daha serin bir hava hakim olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları, güneş çarpması ve cilt yanıkları riskini artırabilir. Dışarıda vakit geçirirken koruyucu giysiler giymek, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Tarım faaliyetleri sırasında sulama sistemlerinin etkin çalışması ve su kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

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hava durumu Diyarbakır
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