Diyarbakır 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22°C civarına düşecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 42°C'ye çıkması bekleniyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 41°C civarında olacak. 26 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 40°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.