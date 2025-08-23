HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile geçecek.

Diyarbakır 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22°C civarına düşecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı düşük kalacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 24 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 42°C'ye çıkması bekleniyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 41°C civarında olacak. 26 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 40°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak. Düşük nem oranı havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu...Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.