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Diyarbakır 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 35°C, gece ise 20°C civarında olacak.

Diyarbakır 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 35°C, gece ise 20°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 24 Haziran Salı günü 36°C, 25 Haziran Çarşamba günü 39°C ve 26 Haziran Perşembe günü 40°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Özellikle açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk yaratabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek önemlidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en etkili olduğu saatlerde çalışmamalıdır. Ayrıca, uygun koruyucu önlemler alınmalıdır.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalması riskini artırabilir. Bunun için su tasarrufu yapmak ve su kaynaklarını korumak gereklidir. Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle enerji verimliliğine dikkat edilmelidir.

Sağlık açısından da yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileri olabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önem taşır. Gerektiğinde tıbbi yardım alınmalıdır.

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hava durumu Diyarbakır
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