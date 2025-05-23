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Diyarbakır 23 Mayıs Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 23 Mayıs Cuma hava durumu kısmen güneşli olacak.

Diyarbakır 23 Mayıs Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C, gece ise 17°C civarında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri de benzer bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 35-36°C arasında, gece sıcaklıkları ise 16-18°C olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Yüksek sıcaklıklarda güneş ışınları dik açıyla geldiği için ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artar. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açma ihtimali de söz konusudur.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta terleme ile su kaybına neden olur. Bu da dehidrasyona yol açabilir. Dehidrasyon, baş ağrısı, halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da gerekir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları veya serin ortamlarda kalmaları önerilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, geniş kenarlı şapkalar takmak ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Sıcak hava, hava kirliliğinin artmasına neden olur. Bu da solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir.

Diyarbakır'da 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında beklenen yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları çeşitli sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Uygun önlemler alarak ve hava koşullarını dikkate alarak plan yapmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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