Diyarbakır 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 26°C'ye düşecek. Rüzgar batıdan saatte 4 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %36. Akşam saatlerinde nem oranı %23 civarında olacak. Gün boyunca sıcak ve güneşli bir hava öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Eylül Perşembe sabah saatlerinde sıcaklık 26°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte 4 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %36, akşam saatlerinde %23 olacak. 26 Eylül Cuma sabah saatlerinde sıcaklık 30°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında görülecek. Rüzgar güneyden saatte 19 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %18, akşam saatlerinde %17 olacağı bekleniyor.

27 Eylül Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık 30°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %13, akşam saatlerinde ise %17 tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar sabah saatlerinde sıcaklık 30°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 31°C civarında görülecek. Rüzgar kuzeyden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %20, akşam saatlerinde %18 olacağı düşünülüyor.

29 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde sıcaklık 29°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %26, akşam saatlerinde %18 olacağı bekleniyor. 30 Eylül Salı sabah saatlerinde sıcaklık 28°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %29, akşam saatlerinde %18 olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecek. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması öneriliyor. Koruyucu giysiler ile güneş kremi kullanılması faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önerilmektedir. Terletmeyen hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir. Rüzgarın hızının düşük olması hava kalitesinin genellikle iyi olacağını gösteriyor. Ancak, hassas bünyelerin hava kirliliği seviyelerini takip etmeleri faydalı olacaktır.