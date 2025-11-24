HABER

Diyarbakır 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır, 24-27 Kasım tarihleri arasında genellikle kapalı ve bulutlu hava koşulları bekliyor. Sıcaklık gün içinde en yüksek 18°C, en düşük 9°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden esmeye devam edecek. Nem oranının %34 ile %39 arasında değişmesi, solunum yolu rahatsızlıkları olanları etkileyecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması ve uygun giyinmesi önem taşıyor.

Cansu Akalp

Diyarbakır'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en yüksek 18°C, en düşük 11°C civarında. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 1.1 km hızla esecek. Nem oranının %38 civarında olması bekleniyor.

25 Kasım Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık en yüksek 18°C, en düşük 12°C olacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 2.05 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında tahmin ediliyor.

26 Kasım Çarşamba günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık en yüksek 17°C, en düşük 11°C civarında. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.73 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %34 civarında tahmin ediliyor.

27 Kasım Perşembe günü hava durumu açık olacak. Sıcaklık en yüksek 16°C, en düşük 9°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları kapalı ve bulutlu. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Seyahat edeceklerin yağış ihtimali ve düşük sıcaklıklar için uygun kıyafet hazırlaması önemlidir. Nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Hava koşullarına uygun giyinmek ve önlemler almak, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

