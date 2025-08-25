HABER

Diyarbakır 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak.

Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C ile 22°C arasında seyredecek. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 5 km ile 13 km arasında esecek. Nem oranı, gün boyunca %12 ile %25 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Ağustos Salı günü sıcaklıkların 40°C civarında olması öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra daha belirgin olacak. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına yol açacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilmektedir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilmektedir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.

