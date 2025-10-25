Diyarbakır 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde serin bir hava bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacak. Bu sıcaklık 22-24°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 15-16°C seviyelerine düşecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Ancak akşam saatlerinde yer yer bulutlanma olabileceği belirtiliyor.

26 Ekim Pazar günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25°C civarında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 27°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. 28 Ekim Salı günü benzer sıcaklıklar devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik bir açıyla gelecek. Bu nedenle güneşten korunmak önemli. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Koruyucu kıyafetler de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Günün en sıcak saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak iyi bir fikir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek aşırı ısınmadan kaçınmak açısından faydalıdır. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Uygun kıyafetlerle vücut ısısını korumak önemlidir. Soğuk algınlıklarından korunmak için bu önlemleri almak gereklidir.