HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 25 Ekim 2025 Cumartesi sıcaklıklar 22-24°C arasında, akşam saatlerinde 15-16°C seviyelerine düşecek. 26 Ekim Pazar günü az bulutlu hava, 25°C sıcaklık bekleniyor. 27 Ekim'de sıcaklıklar 27°C'ye ulaşacak. Güneşin zararlı etkilerine karşı önlemler almak, şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önem kazanıyor. Akşam saatlerinde uygun giyinerek soğuk algınlıklarından korunmak da dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Diyarbakır 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Diyarbakır'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde serin bir hava bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacak. Bu sıcaklık 22-24°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 15-16°C seviyelerine düşecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Ancak akşam saatlerinde yer yer bulutlanma olabileceği belirtiliyor.

26 Ekim Pazar günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25°C civarında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 27°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor. 28 Ekim Salı günü benzer sıcaklıklar devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik bir açıyla gelecek. Bu nedenle güneşten korunmak önemli. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Koruyucu kıyafetler de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Günün en sıcak saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak iyi bir fikir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek aşırı ısınmadan kaçınmak açısından faydalıdır. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Uygun kıyafetlerle vücut ısısını korumak önemlidir. Soğuk algınlıklarından korunmak için bu önlemleri almak gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç?
Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kameradaSelde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.