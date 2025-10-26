Diyarbakır 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 15°C civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 21°C'ye ulaşacak. Hava öğle saatlerinde bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Hava akşam saatlerinde bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye gerileyecek. Hava gece saatlerinde az bulutlu olacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden esiyor. Hızı 6 km/saat olacak. Öğle saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı ise 10 km/saat olacak. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı bu saatlerde 5 km/saat olacak. Nem oranı sabah %62, öğle %47, akşam %65, gece %79 olacak. Basınç sabah 913 hPa, öğle 914 hPa, akşam 913 hPa ve gece 913 hPa seviyelerinde.

27 Ekim Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 27°C'ye kadar yükselebileceği bekleniyor. Hava sıcaklığının artması tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik bir açıyla gelecek. Güneşten korunmak önemli olacak. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalı. Koruyucu kıyafetler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Günün en sıcak saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak iyi bir fikir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek aşırı ısınmadan kaçınmak için faydalıdır. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Uygun kıyafetlerle vücut ısısını korumak çok önemli. Soğuk algınlıklarından korunmak için önlemler almak gereklidir.