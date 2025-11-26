Diyarbakır 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 15.2°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.7 km/s olarak öngörülüyor. Gün doğumu 07:10'da gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:01 olarak hesaplanmıştır.

27 Kasım Perşembe günü hava zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklık 6°C ile 8°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma gündüz alçak bulutlar bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 6°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 3°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü de kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 6°C ile 3°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Gündüzleri hafif bir mont veya ceket giymek uygun olacaktır. Akşamları daha kalın bir üst tercih edilmesi gerekir. Rüzgar hafif olacağından şemsiye taşımaya ihtiyaç yoktur. Nem oranı yüksek olduğu için cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.