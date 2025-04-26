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Diyarbakır 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanakların görüleceği şekilde tahmin edilmektedir.

Diyarbakır 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer sağanakların görüleceği şekilde tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 8°C civarında olacaktır. Bu dönemde bölge genellikle ılıman ve yağışlı bir hava koşuluna sahiptir.

27 Nisan Pazar günü çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 9°C olacaktır. 28 Nisan Pazartesi günü hava koşulları çok bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 10°C öngörülmektedir. 29 Nisan Salı günü değişken bulutluluk hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 11°C civarında seyredecektir. 30 Nisan Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 10°C olacaktır.

Diyarbakır'da Nisan ayı, ortalama %63 nem oranı ve 97 mm yağış miktarıyla yılın en yağışlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde yağışların sık görülmesi nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu yakından takip etmelidir.

Bölgenin iklimi yaz aylarında sıcaklıkların 30°C'nin üzerine çıkmasıyla daha sıcak ve kuru hale gelir. Kış aylarında ise sıcaklıklar 0°C'nin altına düşebilir. Mevsim geçişlerinde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

Diyarbakır'da hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Sağlığınızı korumak için ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza olanak tanır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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