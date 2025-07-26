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Diyarbakır 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla birlikte güneşli bir gün olarak beklenmektedir.

Diyarbakır 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Diyarbakır'da 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla birlikte güneşli bir gün olarak beklenmektedir. Gün içinde sıcaklık 44°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 26°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin oldukça üzerindedir. Bu durum, bölgenin tipik sıcak yarı kurak karasal iklimine uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Temmuz Pazar günü, sıcaklıkların yine 44°C civarında olması ve gece sıcaklıklarının 27°C'ye çıkması tahmin edilmektedir. 28 Temmuz Pazartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava ile sıcaklıkların 44°C'ye ulaşacağı, gece ise 26°C civarında kalacağı öngörülmektedir. 29 Temmuz Salı günü, sıcaklıkların 43°C'ye düşmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 25°C civarında olacaktır. 30 Temmuz Çarşamba günü, sıcaklıkların 43°C'ye ulaşacağı, gece sıcaklığının 25°C civarında olması tahmin edilmektedir. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 41°C'ye düşmesi öngörülmektedir. Gece sıcaklığı ise 23°C civarında olacaktır. 1 Ağustos Cuma günü, sıcaklıkların 41°C civarında kalması ve gece sıcaklıklarının 24°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir.

Bu aşırı sıcak hava koşulları, Diyarbakır'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için çeşitli sağlık riskleri oluşturabilir. Yüksek sıcaklıklar güneş çarpması, dehidrasyon ve kalp rahatsızlıkları gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Klimalı ortamlarda zaman geçirmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumak adına faydalı olacaktır. Sıcak hava koşullarının devam etmesi nedeniyle, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Gereken önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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