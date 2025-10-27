Diyarbakır 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Nem oranı %73. Rüzgar hızı kuzeybatıdan 5 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:39. Gün batımı saati 17:24 olarak belirlenmiş.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 28 Ekim Salı günü gündüz sıcaklıkları 27°C olacak. Akşam saatlerinde ise 20°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. 29 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları yine 27°C. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C şeklinde tahmin ediliyor. 30 Ekim Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 21°C olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10°C civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş çarpması riski artabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları da gerekli. Sabah saatlerinde hafif pus oluşabilir. Bu nedenle, trafikte olanların görüş mesafesini dikkate alarak hızlarını ayarlamaları faydalı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olması hava kirliliği seviyelerini artırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olmalarını gerektirir.

Diyarbakır'da önümüzdeki günlerde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ve hava kirliliği seviyelerinin artması gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları önemlidir. Hava koşullarına uygun davranış sergilemek gereklidir.