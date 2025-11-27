Diyarbakır 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve ılıman bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklık 16°C civarına ulaşacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

28 Kasım Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava bulutlu kalacak. Sıcaklık yine 15°C civarında olacak. 30 Kasım Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Diyarbakır'da 27 Kasım'dan itibaren hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşamları sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Gün içinde güneşten korunmak için önlemler almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.