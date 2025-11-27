HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 27 Kasım'dan itibaren hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 16°C seviyelerine ulaşacak. Aralık ayının başında ise hava genellikle bulutlu olacak. Sabah ve akşam sıcaklık düşeceğinden, uygun giysiler tercih edilmesi önemlidir. Hafif esen rüzgar, açık hava etkinlikleri için güzel bir fırsat sunuyor. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almak tatiline keyif katacak.

Diyarbakır 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Diyarbakır'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve ılıman bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklık 16°C civarına ulaşacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

28 Kasım Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. 29 Kasım Cumartesi günü hava bulutlu kalacak. Sıcaklık yine 15°C civarında olacak. 30 Kasım Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 15°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Özellikle sabahları ve akşamları sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Diyarbakır'da 27 Kasım'dan itibaren hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşamları sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Gün içinde güneşten korunmak için önlemler almak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandıMardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı
Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.