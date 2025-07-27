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Diyarbakır 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Diyarbakır'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu, aşırı sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 44°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklığın 29°C civarında seyredeceği beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin yarı kurak karasal iklimine uygun bir durumdur. Temmuz ayının ortalama değerlerinin oldukça üzerindedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 43°C civarında olması, gece sıcaklıklarının 29°C'ye çıkması öngörülmektedir. 29 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 43°C'ye düşmesi beklenmektedir. 30 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklıkların 44°C'ye ulaşacağı, gece sıcaklığının 29°C civarında kalacağı tahmin edilmektedir. 31 Temmuz Perşembe günü de sıcaklıkların 43°C civarında olması beklenmektedir.

Bu yüksek sıcaklıklar, sağlık ve çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler, aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak da gerekmektedir. Aşırı sıcakların yangın riskini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri uygun şekilde atılmalıdır. Bu önlemler, bireylerin sağlığını korurken çevre güvenliğini de sağlamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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