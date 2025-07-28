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Diyarbakır 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 28 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 43°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 26°C civarında olacak. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 44°C, gece ise 25°C olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de sıcaklıklar 44°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 25-26°C arasında değişecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu dönemde ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri doğaya bırakmaktan kaçınmak, yangın riskini azaltacaktır. Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha hassas olabilir. Bu grupların dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir.

Bu sıcak günlerde enerji tüketimi artabilir. Elektrik faturalarının yüksek olmaması için enerji verimli cihazlar kullanmak faydalı olacaktır. Gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak da önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem kişisel sağlığımızı hem de çevremizi korumamıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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