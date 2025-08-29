Diyarbakır 29 Ağustos Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve bol güneş ışığı ile karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında kalacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %19 ile %26 arasında değişecek.

30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 40°C'ye ulaşması bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 41°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin olacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde kendini gösterecek. Düşük nem oranı, havanın kuru olmasına sebep olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Bu nedenle bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önerilir.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler daha hassas olabilir. Bu grupların özel ihtiyaçlarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemlerin sürdürülmesi önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışılması önerilir. Aşırı sıcakların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirli davranılmalıdır.