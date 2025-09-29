HABER

Diyarbakır 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Diyarbakır 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Bu, tipik bir sonbahar gününü yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %21 ile %42 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 30°C olacak. 1 Ekim Çarşamba günü de 30°C, 2 Ekim Perşembe günü yine 30°C olacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 30°C, 4 Ekim Cumartesi günü 31°C, 5 Ekim Pazar günü ise 32°C civarında olması öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 13°C ile 15°C arasında değişecek.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde belirgin hale gelecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalıdır. Dışarıda bulunmak zorunda kalanlar, güneş kremi kullanmalı. Ayrıca, şapka takmaları ve bol su içmeleri önerilir. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturuz. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan kaçınması önemlidir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda kalmaları önerilir. Yüksek sıcaklıklar su kaynakları üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle, suyun tasarruflu kullanılması ve korunması büyük önem taşır.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Planlamalarınızı bu raporlara göre yapmak önemlidir.

