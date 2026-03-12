HABER

WhatsApp'ta ebeveyn tarafından yönetilen hesaplar dönemi

WhatsApp, ebeveyn tarafından yönetilen hesapları duyurdu. Böylelikle ebeveynler veya vasiler/gözetmenler çocuklar için WhatsApp hesabı ayarlayabilecek.

Enes Çırtlık

Dünya genelinde milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, çocukların platformdaki güvenliği adına dikkat çeken bir adım attı.

WHATSAPP EBEVEYN TARAFINDAN YÖNETİLEN HESAPLARI DUYURDU

WhatsApp, aileler ve uzmanların görüşleri doğrultusunda, ebeveynlerin veya vasilerin/gözetmenlerin çocuklar için bir WhatsApp hesabı ayarlamasına olanak tanıyan yeni ebeveyn tarafından yönetilen hesapları duyurdu. WhatsApp'ın resmi blogunda paylaştığı bilgilere göre; bu hesaplarda, çocukların WhatsApp deneyimini mesajlaşma ve arama ile sınırlamaya yönelik yeni kontroller var.

WhatsApp ta ebeveyn tarafından yönetilen hesaplar dönemi 1

WHATSAPP’TA EBEVEYN TARAFINDAN YÖNETİLEN HESAPLAR NASIL AYARLANIYOR?

Başlangıç olarak, ebeveynlerin aile üyeleri için satın aldıkları telefonu ve kendi cihazlarını yan yana getirerek hesaplarını bağlaması gerekiyor. Ayarlama işleminden sonra, hesaplar ebeveyn veya vasinin/gözetmenin kontrolüne geçiyor. Ebeveyn ya da vasi/gözetmen, hesapla kimin iletişim kurabileceğini ve çocukların hangi gruplara katılabileceğini belirleyebiliyor. Ayrıca ebeveynler bilinmeyen kişilerden gelen mesaj isteklerini gözden geçirebiliyor ve hesabın gizlilik ayarlarını yönetebiliyor.

Yeni ebeveyn kontrolleri ve ayarlara erişmek için yönetilen cihazda bir ebeveyn PIN kodu gerekiyor. Yalnızca ebeveynler gizlilik ayarlarına erişip bu ayarları değiştirebiliyor.

WhatsApp, tüm kişisel konuşmaların gizli kaldığını ve uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu, yani WhatsApp dahil hiç kimsenin bu konuşmaları göremeyeceğini veya duyamayacağını belirtti.

WHATSAPP’TA EBEVEYN TARAFINDAN YÖNETİLEN HESAPLAR NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Son olarak WhatsApp, önümüzdeki aylarda ebeveyn tarafından yönetilen hesapları kademeli olarak kullanıma sunacağını açıkladı.

