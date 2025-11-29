Diyarbakır 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12°C. Gece sıcaklığı ise 2°C olarak tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık 3°C. Nem oranı %72. Rüzgar hızı 9 km/saat. Rüzgar güneybatı yönünden esmektedir.

30 Kasım Pazar günü sabah 11°C, gece 2°C bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi sabah 12°C, gece 2°C olacak. 2 Aralık Salı sabah 10°C, gece ise 5°C sıcaklıklar görülecek. Bu sıcaklıklar kış mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşüyor. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha hissedilir kılar. Bu nedenle, nemden korunmak için su geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Zaman zaman kuvvetli olabiliyor. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçireceklerin sıcak içecek tüketmesi önem taşıyor.

Kış aylarında hava koşulları hızlı değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmak, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.