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Diyarbakır 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

Diyarbakır 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır'da 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 44°C'ye yükselebileceği, gece ise 26°C civarında olacağı öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak hava, vücut ısısını hızla yükseltebilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 45°C'ye ulaşması, gece ise 25°C civarında kalması tahmin ediliyor. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 44°C civarında olması ve gece sıcaklıklarının 26°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri doğaya bırakmaktan kaçınmak, yangın riskini azaltacaktır.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha hassas olabilir. Bu grupların dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Elektrik faturalarının yüksek olmaması için enerji verimli cihazlar kullanmak ve gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak faydalıdır. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem kişisel sağlığımızı hem de çevremizi korumamıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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