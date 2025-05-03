Diyarbakır 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yine 25°C civarında kalacak. 5 Mayıs Pazartesi günü sağanak yağış ya da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu günün sıcaklıkları 23°C civarında olacak. 6 Mayıs Salı günü ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselecek.

Diyarbakır'ın Mayıs ayı iklimi ortalama 19°C sıcaklık ve 65 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 7 civarındadır. Nem oranı %51'dir. Bu veriler, bölgenin Mayıs ayında genellikle ılıman ve hafif yağmurlu bir hava deneyimlediğini göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar, özellikle Pazartesi ve Salı günleri dikkate alınmalıdır. Bu dönemde yağışların yoğunluğu ve süresi değişkenlik gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Sıcaklıkların 25°C civarına yükselmesi, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için önlemler alınmasını gerektirir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenlerken, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, etkinliğinizin keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.