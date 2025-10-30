HABER

Diyarbakır 30 Ekim Perşembe hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 30 Ekim ve 31 Ekim 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-22°C, akşam sıcaklıkları ise 11-12.7°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek, nem oranları düşük kalacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkat edilmesi öneriliyor. Akşam seri havada dışarı çıkarken kıyafet seçimi önemli olacaktır. Genel olarak İki gün boyunca güneşli ve sıcak koşullar bekleniyor. İşte detaylar...

Diyarbakır'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 19°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11°C'ye düşecek. Rüzgar sabah kuzeyden 17 km/saat hızla esecek. Gündüz ise güneybatıdan 4 km/saat hızla hafifleyip esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %29, gündüz %12, akşam %25 ve gece %26 olacak. Basınç değerleri sabah 898 hPa, gündüz 895 hPa, akşam 897 hPa ve gece de 897 hPa olarak tahmin ediliyor.

31 Ekim 2025 Cuma günü Diyarbakır'da hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12.7°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar 11.5 km/saat hızla esecek ve nem oranı %32 civarında olacak. Genel hava koşulları açık, güneşli ve sıcaklıklar gündüz 19-22°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11-12.7°C civarında kalacak. Rüzgar hafif, nem oranları düşük seyredecek.

Gündüz güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artacak. Güneş çarpmasına karşı dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafet giymesi önerilir. Ayrıca bol su içmek de faydalı olacaktır. Akşam havanın serinlemesi bekleniyor. Dışarı çıkarken bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Rüzgar hafif olacağı için açık alanlarda rahatsızlık hissi oluşmayacak.

Diyarbakır'da 30 Ekim ve sonraki günlerde hava durumu açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 19-22°C, akşam sıcaklık ise 11-12.7°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

