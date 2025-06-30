Diyarbakır 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 35°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, 37°C ile 40°C arasında değişecek. Temmuz ayının başlarında ise sıcaklıkların 44°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, su kaynaklarının korunması büyük önem taşıyor. Su kaynaklarının verimli kullanılması da önemli bir konu.

Sıcak hava koşulları, tarım sektöründe sulama ihtiyacını artırabilir. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması hayati bir önem arz ediyor. Bu dönemde su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması önemini korumaya devam ediyor.