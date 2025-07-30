Diyarbakır 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Sıcak hava, vücut ısısını yükseltebilir. Bu durum, güneş çarpması ve dehidratasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır. Bol su içmek, vücut sağlığı için faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt korumasına yardımcı olur.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından hayati olacaktır.