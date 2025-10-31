Diyarbakır 31 Ekim Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-22°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11-12.7°C civarına düşecektir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak.

1 Kasım Cumartesi günü, hava koşullarının benzer şekilde açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-17°C, gece ise 5-6°C civarında olacak. Rüzgar hafif kalacak. Nem oranı yine düşük seviyelerde seyredecek.

Bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklık artışı yaşanacak. Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması önem taşımaktadır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların uygun kıyafet giymesi faydalı olacaktır. Bol su içmek de öneriliyor. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Bu nedenle dışarı çıkarken bir ceket almak iyi bir fikir olabilir. Rüzgar hafif olduğundan açık alanlarda rahatsızlık hissedilmeyecek.

Genel olarak, Diyarbakır'da 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Gündüzleri sıcak, akşamları serin geçecektir. Günün farklı saatlerine uygun kıyafetler seçerek güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Bu şekilde rahat bir gün geçirebilirsiniz.