HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır 31 Ekim Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde havanın genellikle açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-22°C arasında değişirken, akşam saatlerinde sıcaklık 5-12.7°C aralığında olacak. Rüzgar hafif esecek, nem oranı düşük kalacak. Güneş çarpmasına karşı önlem almak ve yaklaşan akşam serinliğine dikkat etmek önemli. Uygun kıyafet ve bol su tüketimi öneriliyor. Rahat bir gün geçirmek mümkün.

Diyarbakır 31 Ekim Cuma hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19-22°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 11-12.7°C civarına düşecektir. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak.

1 Kasım Cumartesi günü, hava koşullarının benzer şekilde açık ve güneşli olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-17°C, gece ise 5-6°C civarında olacak. Rüzgar hafif kalacak. Nem oranı yine düşük seviyelerde seyredecek.

Bu dönemde gündüz saatlerinde sıcaklık artışı yaşanacak. Güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması önem taşımaktadır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların uygun kıyafet giymesi faydalı olacaktır. Bol su içmek de öneriliyor. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. Bu nedenle dışarı çıkarken bir ceket almak iyi bir fikir olabilir. Rüzgar hafif olduğundan açık alanlarda rahatsızlık hissedilmeyecek.

Genel olarak, Diyarbakır'da 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Gündüzleri sıcak, akşamları serin geçecektir. Günün farklı saatlerine uygun kıyafetler seçerek güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Bu şekilde rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kent genelinde ağaç budama çalışmaları başladıKent genelinde ağaç budama çalışmaları başladı
Karşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandıKarşılıksız çekle dolandırıcılıktan 31 yıl hapis alan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.