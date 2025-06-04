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Diyarbakır 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 4 Haziran Çarşamba hava durumu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı olacak.

Diyarbakır 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlar olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise hava açacak. Güneşli bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak.

5 Haziran Perşembe günü hava tamamen açacak. Parlak güneş ışıkları altında sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. 6 Haziran Cuma günü bol güneş ışığıyla sıcaklık 35°C'ye çıkacak. 7 Haziran Cumartesi günü de benzer şekilde sıcaklık 35°C seviyelerinde kalacak.

Diyarbakır'ın Haziran ayı boyunca genellikle sıcak ve güneşli bir iklimi vardır. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Yağışlar ise nadiren görülecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruması için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak faydalıdır.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Yaz aylarının tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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