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Diyarbakır 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Diyarbakır'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte güneşli geçmesi bekleniyor.

Diyarbakır 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte güneşli geçmesi bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında, gece ise 10°C civarında olacak. Mayıs ayının ortalama sıcaklıkları 19°C ile 25°C arasında değişiyor.

6 Mayıs Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 26°C civarında, gece ise 9°C civarında olması tahmin ediliyor. 7 Mayıs Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir. 8 Mayıs Perşembe günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 9 Mayıs Cuma günü ise çok bulutlu bir hava durumu olacağı öngörülmektedir. Bu dönemde sıcaklık 29°C ile 30°C arasında değişmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da Mayıs ayı genellikle 19 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün ile karakterizedir. Ortalama nem oranı %54’tür. Yıllık ortalama yağış miktarı 61 milimetre civarındadır.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde, dışarıda olunması gerekiyorsa uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması önerilir. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilir ve hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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hava durumu Diyarbakır
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