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Diyarbakır'da 10 yaşındaki kuzenini öldüren zanlının ifadesi şoke etti: 'Dayıma ve babama karşı kin güttüm'

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 10 yaşındaki kuzeni Yasemin Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren M.Ç., 10 ay önce annesini kanserden kaybettiğini belirterek, "Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm" dedi.

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kuzenini öldüren zanlının ifadesi şoke etti: 'Dayıma ve babama karşı kin güttüm'

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Ergani'de bıçaklanmış halde ölü bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın kız kuzeni M.Ç. (17), ifadesinde 10 ay önce annesini kanserden kaybettiğini ifade etti. M.Ç., "Hastalığı babam ile dayım tarafından saklandı.

"DAYIMA VE BABAMA KARŞI KİN GÜTTÜM"

Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm" dedi.

M.Ç.'nin, Diyarbakır merkezde oturan teyzesinin kızı İ.Y.T. ile cinayet üzerine konuşmalar yaptığı belirlenirken, Yasemin'in olaydan önce M.Ç.'nin evinde olduğu tespit edildi. M.Ç., kuzeni Yasemin'i yangın merdivenine götürerek defalarca bıçakladığını söyleyerek, daha sonra 5. kattaki evine geldiğini ve sosyal medya üzerinden kuzeni İ.Y.T.'ye mesaj atarak Yasemin'i öldürdüğünü söylediği, mesaj attığı sosyal medya uygulamasını da telefonundan sildiğini kaydetti.

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YANGIN MERDİVENİNDE BULUNDU!

18 Haziran'da ilçenin Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilip, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. adlı kız gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu. M.Ç., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan, olaya ilişkin M.Ç.'nin 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T.'de gözaltına alındı. İ.Y.T. ise hakkında 'konutunu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bıçak
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