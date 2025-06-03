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Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2'nci Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga
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