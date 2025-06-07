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Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Diyarbakır’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi.

Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak’taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Bugün ise inşaat mühendisinin gözaltına alınmasıyla sayı 5’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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