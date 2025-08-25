HABER

Diyarbakır’da 8 katlı binada korkutan yangın: Vatandaşlar tahliye edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Bulvarı’nda bulunan 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın son katındaki evde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

