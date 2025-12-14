HABER

Diyarbakır'da 8 saatlik kuzen işkencesi: "Koş, beni bağladılar" deyip yarı çıplak kaçtı!

Diyarbakır'da yaşanan kuzen dehşeti akıllara durgunluk verdi. Kuzenleri, Murat Hilez tarafından icraya verdiğini düşünüyordu. Eve gelen Hilez iddiaya göre kaçırılıp zorla şantiye alanına götürüldü ve burada plastik kelepçeyle bağlanıp feci şekilde darbedilerek işkenceye uğradı. Burada itirafname imzalaması için şantaj yapılan Hilez üstü başı yarı çıplak halde zar zor kaçabildi.

Diyarbakır'da kuzenleri tarafından kaçırılıp şiddete uğradığını ve şantaj yapıldığını iddia eden Murat Hilez ve eşinin anlattıkları kan dondurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı. Murat Hilez ise şantiyede yaşadığı dehşetin ardından amca oğullarından şikayetçi oldu.

8 SAATLİK İŞKENCE

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan Murat Hilez, önceki gün iddiaya göre, kendisi tarafından icraya verildiklerini düşünen kuzeniyle konuşmak için evine gitti. Hilez, burada kuzeniyle konuşamadan açılan telefon sonucu eve gelen diğer kuzenlerince silah zoruyla bir şantiye alanına götürüldü. Yolda ve şantiye alanında darp edildiğini öne süren Hilez, plastik kelepçe ile el ve ayaklarından bağlanıp 8 saat boyunca burada hakaret ve şiddette maruz kaldığını savundu. Hilez, başka bir yere götürülüp burada kendisinin kuzenlerini icraya verdiğini kabul etmesini isteyen kuzenlerinin elinden ’tuvalete gideceği’ bahanesiyle kaçtı. Kaçış esnasında trafik polislerinin varlığıyla kendini güvende hisseden Hilez, kuzenlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır da 8 saatlik kuzen işkencesi: "Koş, beni bağladılar" deyip yarı çıplak kaçtı! 1

İCRA ŞÜPHESİNİ KALDIRMAK İÇİN KUZENLERİNE GİTTİ

Murat Hilez, geçtiğimiz perşembe günü sabah 09.00 sıralarında evinden çıktığını, ödeme için bankaya gideceğini söyledi. "F.H.’nin sağda solda ’Murat beni icraya verdi’ lafını duyduğum için, bir gece önce de kendisiyle konuşmak istedim, benimle görüşmedi. Sabah görüşmek için evine gittim. Kapısında beklerken F.H. hemen kardeşlerini aradı’’ dedi.

4 KİŞİ TARAFINDAN APAR TOPAR KAÇIRILDI

4 kişinin gelip kendisini apar topar arabaya bindirip götürdüğünü ileri süren Murat Hilez şöyle konuştu: "Bunu şantiyeye götürün dediler. Çıkarken kardeşi silahı çenemin altına dayadı, beni tehdit etti. Kafama iki kez kabza ile vurdu. Gideceğimiz yere kadar silahı belimden çekmediler. F.H. oraya geldi, benden telefonlarımı istedi. Araçta kaldığını söyledim. Arabasının anahtarını alın dediler. Vermeyince elimi, kolumu plastik kelepçe ile bağlayıp yere yatırdılar. Zorla cebime girip arabamın anahtarını çıkartıp V.H., A.H., arabamın içinden telefonlarımı alıp getirdiler. Telefonlarımı rızamın dışında görüntülerimize, özelime, Whatsapp’larıma, her şeyime girip tek tek incelediler.

Diyarbakır da 8 saatlik kuzen işkencesi: "Koş, beni bağladılar" deyip yarı çıplak kaçtı! 2

"SENİ BURADA ÖLDÜRSEM, BU TOPRAĞIN ALTINDA GÖMSEM KİM BULACAK"

Sonra telefonumu verdi. Tekme tokat, küfürler edildi. O sırada F.H., ‘Seni burada öldürsem, burada bu toprağın altında gömsem kim seni bulacak?’ dedi. İtirafname yapacaksın dediler. Bir borçla alakalı biri onu icraya vermiş. Bu borcu sen yapmışsın, avukatın itirafnamesini vereceksin. Benim avukatım, ama o adam icraya vermiş. Aynı avukattır, benim alakam yok dememe rağmen 8 saat orada hem beni darp edip, hem de ellerim kelepçeli beni soğukta beklettiler. Daha sonra kulübenin içinde bu kağıda yazıp imzalayacaksın. İtirafnameni yapacaksın. ‘Diyeceksin ki bu işi, her şeyi yapan planlayan benim, Z.O.’dur, ikimiz beraber yapmışız.’

Diyarbakır da 8 saatlik kuzen işkencesi: "Koş, beni bağladılar" deyip yarı çıplak kaçtı! 3

ÜSÜT BAŞI YARI ÇIPLAK HALDE KAÇTI

Daha sonra lavabo bahanesiyle kendimi sokağa atıp ticari taksinin içine girdim. Kendileri gelip beni ticari taksinin içinden zorla çıkarttılar. ‘Taksiciye bu hırsızdır, hırsızdır’ deyip taksiciyi durdurdular. Kendimi yere attım. Orada trafik polisleri vardı, görünce kaçtılar. Orada üstüm başım yarı çıplak. KGYS kameralarının altındayım zaten. Daha sonra güvenlik güçleri geldi. Amca çocuklarım, şikayette bulundum. Savcılık ifadelerimizi aldı. Emniyette ifade verdim. Allah rızası için bu, onun yanına kar kalmasın. Eskiden ortaktık, icralık durumumuz yok. 4 senedir görüşmüyoruz."

Diyarbakır da 8 saatlik kuzen işkencesi: "Koş, beni bağladılar" deyip yarı çıplak kaçtı! 4

EŞİ DE KONUŞTU: "BENİ ARAYIP 'KOŞ BENİ BAĞLADILAR' DEDİ"

Eda Hilez ise eşine mesaj attığını, aramalarına cevap alamadığını dile getirdi. Telefonun açılıp kapandığını kaydeden Eda Hilez şöyle konuştu: "Demek yanındaki adamlar V.H.,O.H., F.H. ve A.H., telefonu kapatıyorlar, ondan alıyorlar. Onu orada 8 saat boyunca şantiyenin içinde tutuyorlar. Beni aradı. ‘Koş, beni bağlamışlar’ dedi. Tüpü, ocağı açık bırakıp çocuğumu alıp çıktım. Gittiğimizde Murat orada çıplak vaziyette dışarıdaydı. Adamlar oradaydı, bizi gördüklerinde biraz daha ilerleyip kaçtılar. Küfür, hakaret, tehditler ettiler. O sırada A.H., bana da tekme attı. Ondan sonra karakola gidip şikayette bulunduk. Devletin onların yanına bırakmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

